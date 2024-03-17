وزير الداخلية يبحث مع سفير الهند علاقات التعاون بين البلدين

بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير الرحمون حرص الوزارة على رعاية مصالح الجالية الهندية في دمشق وتقديم كل التسهيلات لها، معرباً عن الشكر والتقدير لجمهورية الهند على الدعم الذي تقدمه لسورية في المحافل الدولية، ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه، أشار السفير الهندي بدمشق إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات، معرباً عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع سورية.