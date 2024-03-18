استنفار للعاصفة المطرية لبلدية الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

أكد المهندس عدنان خاحو رئيس مجلس المدينة لمراسل البعث بأن مجلس مدينة الحسكة اتخذ كافة الاجراءات والاستعدادات لاسقبال العاصفة المطرية المتوقغة خلال مساء اليوم واليومين القادمين.

وبين خاجو بأنه تم استنفار كافة الاطقم الادارية والفنية والورش وتجهيز اليات النظافة وتفقد مجارير الصرف الصحي والفتحات وتسليك المجاري المتوقفة . مشيرا بأنه تم وضع شاخصات لتنبيه المواطنين وسائقي السيارات أمام الحفر والجور والمطبات مضيفا بأنه تم التواصل مع شركة الكهرباء ومديرية المياه في حال وقع طارئ ضمن مركز المدينة خلال هذه الفترة .

الجدير بالذكر بأن المنطقة تشهد جوا ماطرا ومن المتوقع حدوث عاصفة مطرية خلال اليومين القادمين مصحوبة بالرعد والبرق والبرد.