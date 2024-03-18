“الكبد الوبائي” ينتشر في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد

انجمينا – وكالات

ذكرت تقارير دولية بأن التهاب الكبد الوبائي “إي” انتشر في مخيمات اللاجئين شرق دولة تشاد، والتي يقطنها أكثر من 550 ألف لاجئ سوداني، محذّرة من تفاقم انتشار الالتهاب بسبب سوء الصرف الصحي والنقص الشديد في المياه النظيفة في المخيمات المنتشرة في أنحاء مقاطعة “واداي” في تشاد.

وقال المنسق الطبي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في أدري، إرنو مونديسير: بعد مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، لا تزال محنة أولئك الذين لجأوا إلى تشاد وخيمة، مضيفاً: هذا خطر صحي ليس فقط على اللاجئين ولكن أيضاً على المجتمعات المضيفة.

ولفت مونديسير إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وتعزيز حصول الناس على المياه النظيفة، فإننا نخاطر بأن نشهد زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها وخسائر غير ضرورية في الأرواح، مردفاً: الوضع رهيب في جميع المخيمات.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه سيضطر إلى تعليق مساعداته لنحو 1.2 مليون لاجئ سوداني وغيرهم من المتضرّرين من الأزمة في تشاد إذا لم يزوّد بالتمويل العاجل، ولا سيما مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بقطع الطرق المؤدية إلى شرق تشاد.

يذكر أن المعارك في السودان خلّفت آلاف القتلى و8 ملايين نازح، بحسب الأمم المتحدة.

وقد أدخلت السودان في “واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم”، وفق ما قاله المدير المحلي لمنظمة “سيف ذي تشيلدرن” عارف نور.