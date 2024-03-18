المقاومة العراقية تستهدف قاعدة جوية للعدو في الجولان السوري المحتل

بغداد – وكالات استهدفت المقاومة العراقية، فجر الإثنين، قاعدةً جويةً للطيران المسيّر للعدو الإسرائيلي، في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت المقاومة في بيان، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، متوعّدةً بالاستمرار في عملياتها العسكرية ومضاعفتها خلال شهر رمضان المبارك.

والخميس الماضي، استهدفت المقاومة بالطيران المسيّر قاعدة “بالماخيم” الجوية الإسرائيلية، الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها أيضاً.

وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أكدته المقاومة العراقية.