تأهيل محطة تربية الماعز الشامي في قرية “كودنة”

القنيطرة – محمد غالب حسين

أنجز مركز البحوث الزراعية في محافظة القنيطرة إعادة تأهيل محطة تربية الماعز الشامي بقرية “كودنة”، وتمّ انطلاق العمل فيها بعد استرداد قطيعها من الماعز الشامي الذي تمّ ترحيله أثناء الاعتداءات الإرهابية على القرية.

وأوضحت رئيسة المركز المهندسة الزراعية حنان عثمان أن محطة تربية الماعز الشامي في كودنة تهدف لتأصيل عرق الماعز الشامي وتحسين إنتاجه من الحليب واللحم بالانتخاب، وتكوين النواة الوراثية اللازمة لتطوير العرق بالقطر، وإنتاج الذكور والإناث المحسّنة لتوزيعها على المربين في المحافظة لتحسين إنتاجية قطعانهم، والسعي لاستخدام الطرق العلمية الحديثة في إدارة وتغذية القطيع ورفع إنتاجه، واستخدام التلقيح الاصطناعي واستخدام خلائط علفية رخيصة الثمن، مشددة على أهمية الماعز الشامي المتميز على مدى آلاف السنين مكتسباً صفات إنتاجية جيدة، وخاصة ما يتعلّق بإنتاج الحليب وإنتاج التوائم محققاً بذلك شهرة عالمية.

وأضافت عثمان: وبما أن العدد الأكبر من الماعز الشامي يملكه المربون، لذلك لا بدّ من ربط هؤلاء المربين مع محطات البحوث لتوسيع قاعدة العمل عن طريق إنشاء جمعية بإشراف وزارة الزراعة تضمّ جميع مربي الماعز الشامي في سورية يكون هدفها تحسين إنتاجية الماعز الشامي والمحافظة عليه.

يُشار إلى أن قطيع الماعز الشامي في محطة كودنة يبلغ عدده (28) رأساً.