حملة كاملة لإعادة تأهيل المساحات الخضراء في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

باشرت مديرية الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية خط مختلف محاور وساحات المدينة.

وبيّن المهندس منذر ديوب، مدير مديرية الخدمات والصيانة، أنّ الأعمال الجارية حالياً تشكّل حملة كاملة لإعادة تأهيل المساحات الخضراء في الساحات والجزر الوسطية بالمدينة عبر قصّ الأعشاب وتقليم أشجار النخيل والأشجار المتوضّعة على جوانب الطرقات ، ولفت المهندس ديوب إلى أنّ الأعمال شملت دوّار الجامعة ومدخل المدينة الشرقي مع زراعة الحوليّات في الموقع ،وتأهيل دوار رأس شمرا مع مدخل المدينة الشمالي.

وأوضح ديوب انه تنفيذاً لتعليمات المحافظة تقوم ورشات المديرية أيضاً بصيانة حدائق الأطفال في المدينة لتكون بحالة افضل لخدمة الأهالي والعائلات ومرتادي هذه الحدائق وإضفاء لمسة جمالية على شوارع المدينة مع دخول موسم الربيع واقتراب موسم الصيف والسياحة ، وأكّد أنه تمّ وضع خطة متكاملة لتنفيذ هذه الأعمال ، مع متابعة يومية ودورية للأعمال لتنفيذها وفق ما هو مخطط، مشيراً إلى أنّ الأعمال تترافق أيضاً مع ترميم الحفريات في الشوارع، بما فيه الفرعيّة منها، بمادة الجماش والبودرة الإسفلتية بشكل مؤقت لحين توفر مادة المجبول الزفتي، كما تتابع ورشات دائرة الحدائق أعمال قصّ العشب وتقليم أشجار النخيل في شارع المستودعات الكورنيش الجنوبي وشارع الجمهورية، إضافة لقصّ العشب في حدائق الأطفال في المشروع التاسع وحديقة الأندلس.

وتتوازى أعمال التأهيل مع برنامج أعمال نظافة موسّع تنفذه مديرية النظافة في أحياء ومحاور مدينة اللاذقية وشوارعها ويتم تكثيف الأعمال في أماكن الاكتظاظ والنشاط التجاري والأسواق ومنها أسواق قنينص وأوغاريت والبازار، وسوق الجمعة وأعمال الجمع والكنس الآلي والترحيل والتعقيم ، وتكثيف أعمال التنظيف الاعتيادية في أحياء المدينة.