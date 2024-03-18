قبر أثري في بنما مملوء بالقطع الذهبية

كشف التنقيب بموقع أثري في بنما عن مقبرة أثرية تضمنت قبر زعيم لقومه مدفوناً منذ أكثر من 1200 عام، وبجانب جثمانه قطع ذهبية وخزفية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة في بنما، إنّ الباحثين عثروا على المقبرة القديمة داخل متنزه إل كانيو الأثري في مقاطعة كوكلي، ويُعرف هذا الموقع بأنه معقل اكتشافات الحقبة ما قبل الكولومبية، ولا سيّما بالمدافن الفخمة. والمدفن المكتشف حديثاً يعود تاريخ بنائه إلى نحو 700 عام، وهو التاسع المكتشف في الحديقة منذ بدء التنقيب في الموقع، سنة 2008.

وقالت الدكتورة جوليا مايو، قائدة فريق التنقيب مديرة مؤسسة إل كانيو، إنّ المدافن المكتشفة حديثاً تعد أماكن الاستراحة الأخيرة للأشخاص الذين يتمتعون بمكانة أعلى داخل مجتمعاتهم. ويعتقد فريق البحث بأن الشخص الذي وجد ممدّداً وسط القبر تمتّع بمكانة عُليا.

وأضافت إن زعيم النخبة الذي تم اكتشافه حديثاً كان على الأرجح رجل يبلغ من العمر 30 أو 40 عاماً، أطلق عليه علماء الآثار لقب “سيد قصب السيقان” لأنه كان مدفوناً بجانب مجموعة من أجزاء عظام الحيوانات التي يحتمل أنها كانت تستخدم في الاحتفالات.