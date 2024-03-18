محطة علميّة تفاعلية لفريق ثقافة الطفل في عين الشرقية بجبلة

اللاذقية – مروان حويجة

أفرد المركز الثقافي العربي في بلدة عين الشرقية في ريف جبلة محطة ثقافية من نشاطه الثقافي للعلوم والخبرة العلمية عن المركبة الفضائية، والحديث عن تحليق المركبة الفضائية من خلال طرح سؤال ” ماذا يحدث عندما تحلّق المركبة الفضائية في رحلة ما ، أو في مهمّة ما ؟.

قدّم الموضوع فريق ثقافة الطفل من خلال المشرفة المدرّسة أمل معن علي، ومما أوردته الخبرة العلمية عن المركبة الفضائية أنّه يوجد في المركبة الفضائيّة خمس محركات، يستخدم الوقود السائل في ثلاث محركات منها، فيما يستخدم الوقود الصلب المحركان الباقيان، وحال تحرّك المركبة الفضائية باتجاه مدارها تسقط المحركات ذات الوقود الصلب عندئذ يبدأ عمل المحركات ذات الوقود السائل التي تبقى على المركبة.

تميزت أجواء المحاضرة العلمية بتفاعل لافت للأطفال بشكل رائع ومميّز جداً، واغتنت بأسئلة وأفكار بين الأطفال والمشرفة المحاضرة، ومواكبة إدارة مدرسة الشهيد أحمد صقر للفعاليّة العلمية الثقافية.