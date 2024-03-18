مطبخ خيري في طرطوس.. بدعم من مديرية الأوقاف

طرطوس – محمد محمود

مبادرات تطوعية لتوزيع وجبات الإفطار انطلق للعمل بها مجموعة من الشبان بمحافظة طرطوس في شهر رمضان، تمثلت بتحضير وتوزيع وجبات غذائية تستهدف عدداً من المناطق والأحياء المختلفة في المدينة.

المبادرة يقوم بتنفيذها فريق “أمل” التطوعي، بدعم وتعاون من مديرية الأوقاف، حيث يتمّ تأمين متطلبات المطبخ من أدوات وخضار وغيرها، وذلك للعام الثاني على التوالي.

علي غانم، مسؤول فريق أمل التطوعي، أكد أن المطبخ الخيري مستمر في العمل طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يتمّ تأمين عدد محدّد يومي من الوجبات المختلفة والتي تطبخ من قبل المتطوعين (برغل – رز – فريكة – فاصوليا)، وتوزع الوجبات للعائلات الفقيرة وهي بين 200- 300 وجبة يومياً.

من جهته، أكد أحمد ملحم ممثل مديرية الأوقاف أهمية المبادرات التطوعية التي تأتي من شباب المحافظة لتعزيز التكافل الاجتماعي، موضحاً أن المطبخ الرمضاني يحظى بدعم مفتوح من مديرية الأوقاف، حيث يتمّ تغليف الوجبات وتوزيعها للمحتاجين في منازلهم عبر سيارات دار الأمان، علماً أنه تمّ منذ مدة جمع بيانات كاملة عن العائلات المحتاجة كما يتمّ الاستعانة بمخاتير الأحياء لتحديد أسماء المحتاجين لنوصل إليهم الوجبات الغذائية.