الرئيس الأسد يبحث مع غروسي التعاون بين سورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له.

وبحث الرئيس الأسد مع غروسي التعاون بين سورية والوكالة الدولية في البرامج والمشاريع السلمية ولا سيما مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.

وشدد غروسي على أهمية بناء حوار فعال ومستمر بين الوكالة الدولية وسورية.

وكان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بحث مع غروسي الجهود التي تبذلها سورية في سبيل تعزيز التعاون مع الوكالة، وكيفية إزالة العوامل التي تعيق هذا التعاون.