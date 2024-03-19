تصريحات المسؤولين الغربيين حول روسيا مليئة بالتناقضات
موسكو-سانا
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم أن تصريحات المسؤولين الغربيين حول روسيا مليئة بالتناقضات والوقاحة التي لا تخلو من البلاهة.
ونقلت “نوفوستي” عن مدفيديف قوله في منشور عبر “تلغرام”: إن “التصريحات الصادرة عن مسؤولي الدول الغربية مدهشة بتناقضاتها مع كل تصريح جديد، ولا يمكن تفسير سبب ذلك إلا بوجود بلاهة وغباء مستفحل أو صفاقة لدرجة شديدة”.
وأشار مدفيديف إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية وفي الوقت ذاته يتعهد بالرد فوراً على فلاديمير بوتين في حال دعوته إياه لزيارة موسكو، لافتاً إلى أنها تشبه اعتراف المسؤولين الأمريكيين بشكل صريح بإدارة حربهم الهجينة ضد روسيا، ويعلنون في الوقت نفسه استعدادهم استئناف الحوار مع موسكو فيما يخص أسلحة الدمار الشامل.
من جانبه أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي اليوم أن الغرب أسقط أقنعته أخيراً، وبات لا يكلف نفسه جهداً لإخفاء تطلعاته ومحاولاته بإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.
وقال خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول مسألة نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية: أخيراً أسقط الغرب أقنعته وبات لا يخفي تطلعه إلى إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، محذراً من أن هذا النهج المسعور الذي تتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه روسيا سيخلق مخاطر تصعيد تهدد بالتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى نووية.
ووصف بوليانسكي مشروع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء الخارحي والذي قدم نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً للتقييم الأولي لروسيا، بأنه مُسَيَّس ومنفصل عن الواقع.
وجدد بوليانسكي التأكيد على التزام روسيا الراسخ بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار أي جهة في الحرب النووية، ما يتطلب منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، مشيراً إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك. وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: إنه تم على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت القوات الروسية من مواقعها وبلغت خسائر قوات كييف 30 عسكرياً وأسلحة ومدافع غربية، وراجمة صواريخ تشيكية RM-70 Vampire ومركبات وآليات عسكرية، وعلى محور بيلغورود صدت القوات الروسية جميع محاولات تسلل المجموعات الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، وتم القضاء على 40 مسلحاً أوكرانيا وتدمير معداتهم وأسلحتهم، وعلى محور دونيتسك عزّزت القوات الروسية تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر الجيش الأوكراني 215 عسكرياً و3 دبابات ومعدات وآليات عسكرية ومدافع غربية، وعلى محور أفدييفكا حرّرت القوات الروسية قرية أورلوفكا وحسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 6 هجمات معادية وقضت على 125 عسكرياً ودمرت أسلحة ومدافع غربية.
أما على محور جنوب دونيتسك فقد تم صد هجومين والقضاء على 130 عسكرياً وأسلحة ومدافع، وعلى محور خيرسون حسنت القوات الروسية مواقعها على خط المواجهة وبلغت خسائر قوات كييف 30 عسكرياً.
كما دمرت القوات الروسية مخازن للزوارق المسيّرة ومنصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي بمقاطعة أوديسا، وموقعاً لتجميع المسيّرات في محيط بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف شمال كييف، كما أسقطت 38 صاروخ “HIMARS” و”Alder” و”Grad” و”Vampire”، و143 مسيّرة أوكرانية.
كذلك دمرت القوات الروسية مركز مراقبة للمسيَرات الأوكرانية ومعدات حربية تابعة لقوات النظام الأوكراني في أرتيوموفسك.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الروسي عن تدمير مقر تمركز مؤقت للمرتزقة الأوكرانيين الذين كانت أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لاستخدامهم في تنفيذ هجمات إرهابية في المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود، كما تم تدمير قافلة تحمل إمدادات عسكرية بين منطقتي كوفشاروفكا وكوريلوفكا.
وأضاف الجيش: إنه تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم بالأسلحة الخفيفة والمدفعية في منطقتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا، وفي كيسلوفكا دمر الطيران الروسي نقطة إطلاق نار.
من جانبه أعلن يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك استسلام 18 عسكرياً أوكرانيا للقوات الروسية في محيط قرية غيورغييفكا قرب مدينة مارينكا في دونيتسك.
وأضاف المستشار الروسي: إنه تم أيضاً رصد تجمع أوكراني واستهدافه بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين.