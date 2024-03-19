موسكو-سانا أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم أن تصريحات المسؤولين الغربيين حول روسيا مليئة بالتناقضات والوقاحة التي لا تخلو من البلاهة. ونقلت “نوفوستي” عن مدفيديف قوله في منشور عبر “تلغرام”: إن “التصريحات الصادرة عن مسؤولي الدول الغربية مدهشة بتناقضاتها مع كل تصريح جديد، ولا يمكن تفسير سبب ذلك إلا بوجود بلاهة وغباء مستفحل أو صفاقة لدرجة شديدة”. وأشار مدفيديف إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يهدد بإنزال قوات فرنسية في القرم الروسية وفي الوقت ذاته يتعهد بالرد فوراً على فلاديمير بوتين في حال دعوته إياه لزيارة موسكو، لافتاً إلى أنها تشبه اعتراف المسؤولين الأمريكيين بشكل صريح بإدارة حربهم الهجينة ضد روسيا، ويعلنون في الوقت نفسه استعدادهم استئناف الحوار مع موسكو فيما يخص أسلحة الدمار الشامل.

من جانبه أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي اليوم أن الغرب أسقط أقنعته أخيراً، وبات لا يكلف نفسه جهداً لإخفاء تطلعاته ومحاولاته بإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

وقال خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول مسألة نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية: أخيراً أسقط الغرب أقنعته وبات لا يخفي تطلعه إلى إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، محذراً من أن هذا النهج المسعور الذي تتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه روسيا سيخلق مخاطر تصعيد تهدد بالتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى نووية.

ووصف بوليانسكي مشروع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء الخارحي والذي قدم نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً للتقييم الأولي لروسيا، بأنه مُسَيَّس ومنفصل عن الواقع.

وجدد بوليانسكي التأكيد على التزام روسيا الراسخ بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار أي جهة في الحرب النووية، ما يتطلب منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، مشيراً إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.