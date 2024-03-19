تعرض خط نقل كهرباء عدرا – دير علي بريف دمشق لسرقة الأمراس والنواقل الكهربائية

تعرض خط نقل عدرا – دير علي بريف دمشق لاعتداء وسرقة الأمراس الهوائية ومتممات السلاسل الحاملة للنواقل، ما أدى إلى خروج الخط من الخدمة.

وبين مدير التشغيل في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس أحمد النجار أن خط دير علي – عدرا في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بريف دمشق بنحو 2 كيلو متر تعرض لسرقة الأمراس الهوائية ومتممات السلاسل الحاملة للنواقل وتكسير عوازل، ما أدى إلى خروج هذا الخط من الخدمة، مبيناً أن الخط باستطاعة 400 كيلو فولط، وأن الأمراس والنواقل سرقت من 20 فتحة تقريباً، بنحو 10 كيلومترات أي ما يعادل 100 طن من الأمراس.

وأشار النجار إلى أن خط عدرا – دير علي يعتبر من الخطوط المهمة جداً لاستقرار الشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح الخط وإعادته للخدمة.