رفع الجاهزية الفنية لباصات النقل الداخلي باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى في تصريح ل ” البعث ” أنّ ازدياد الطلب على الطاقة النقلية يتم التعاطي معه بالإمكانات الفنيّة المتاحة لدى الشركة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، لافتاً إلى أنّ زيادة الطلب على خدمة النقل الداخلي يتطلب من الشركة تحقيق زيادة في إعادة جاهزية الباصات وزيادة عدد الباصات الموجودة من خلال عمليات الإصلاح والصيانة، وهذه أولوية مدرجة في خطة الشركة السنوية بهدف رفع جاهزية الباصات بخبرات وإمكانات الشركة نفسها وجهود عمالها .

وبما يخص تخديم الريف فقد بيّن عيسى أنّ الشركة تعمل على التدخل الإيجابي في أوقات الذروة في مراكز الانطلاق الرئيسية لمعالجة حالات الاختناقات والازدحامات، وتأمين النقل باتجاه المناطق و الأرياف حسب الإمكانات المتوفرة ، والحالات الفنيّة للباصات ، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت خلال العام الماضي بالكامل على مواردها الذاتيّة في تغطية كافة احتياجاتها و نفقاتها المطلوبة منها، والخطّتين الاستثمارية والجارية .