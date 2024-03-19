” فراشات الطفولة ترقص فرحاً” في ملتقى فنّي طليعي

اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة أعياد آذار و نيسان المجيدة، احتضنت خشبة مسرح المركز الثقافي في الحفة فعاليّات وعروض الملتقى الفنّي المنوّع لطلائع البعث على مستوى منطقة الحفّة بعنوان: ” فراشات الطفولة ترقص فرحاً”.

تميزت فقرات الملتقى، الذي تابعه جمهور واسع وفعاليات حزبية وشعبية وتربوية وطليعية، بتنّوع العروض والفقرات الفنيّة للمواهب الطليعية الواعدة من المدارس والوحدات الطليعية في منطقة الحفّة، وتمّ تقديم رقصاتٍ فولكلورية وفقرات من التراث الشعبي، إضافة مجموعة من العروض الرياضية المتنوّعة، وقد أبدى الرفيق كامل زنتوت، رئيس مكتب التربية وطلائع البعث الحزبي الفرعي، و الرفيقة سامية صنين أمينة فرع طلائع البعث التقدير والإعجاب بالأداء اللافت و المميّز لبراعم الطفولة الطليعيين في مواهبهم الفنيّة الإبداعية التي عبروا عنها في كل فقرات ولوحات ومحطات الملتقى الفنّي الثقافي الذي يعبّر فيه أطفال طلائع البعث عن حبّهم للوطن و لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وتقديم أجمل الأعمال الفنيّة المستوحاة من معاني أعياد الوطن في آذار ونيسان، ومن التراث الشعبي الغنيّ بكل ما هو أصيل وعريق و متجذر في العمق الحضاري لبلدنا الحبيب، و في التراث الثقافي الشعبي بكل مفرداتها ومقوماته وجمالياته.

حضر الملتقى أمين شعبة الحفة للحزب الرفيق حكمت حيدرـ و أعضاء قيادة الشعبة، ومدير التربية المساعد للتعليم الأساسي رشا أحمد، وفعاليات المجتمع المحلي والرفاق الطليعيون وأسرهم .