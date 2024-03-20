تجويع جماعي على مرآى العالم.. الكيان الصهيوني يتحدى أرفع محكمة أممية

عواصم – تقارير

تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة ضد تصاعد إرهاب الكيان الصهيوني في غزة وخرقه لجميع القوانين والمواثيق الدولية.

وفي السياق، أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن الكيان الإسرائيلي يسجل سابقة خطيرة في تحدّيه قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن غزة تشهد حملة تجويع إثر ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن باندور قولها في ندوة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن: “إن إسرائيل تحدّت قراراً أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة”، مضيفة: “نشهد حالياً أمام أعيننا تجويعاً جماعياً ومجاعة وهذا يدفعنا للتحذير من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالاً يحتذى”.

وأوضحت باندور أن سلوك “إسرائيل” يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.