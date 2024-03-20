تجويع جماعي على مرآى العالم.. الكيان الصهيوني يتحدى أرفع محكمة أممية
عواصم – تقارير
تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة ضد تصاعد إرهاب الكيان الصهيوني في غزة وخرقه لجميع القوانين والمواثيق الدولية.
وفي السياق، أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن الكيان الإسرائيلي يسجل سابقة خطيرة في تحدّيه قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن غزة تشهد حملة تجويع إثر ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن باندور قولها في ندوة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن: “إن إسرائيل تحدّت قراراً أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة”، مضيفة: “نشهد حالياً أمام أعيننا تجويعاً جماعياً ومجاعة وهذا يدفعنا للتحذير من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالاً يحتذى”.
وأوضحت باندور أن سلوك “إسرائيل” يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.
من جهته أفاد مصدر حكومي كندي بأن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزة.
وقال المصدر: إن هذا القرار جاء بعد أن أصدر البرلمان الكندي الإثنين الماضي قراراً غير ملزم يدعو فيه إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ويحض المجتمع الدولي على العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى “تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع “إسرائيل”، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها”.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يكمن في إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف بلانار: إن “مئات الآلاف من الفلسطينيين يوجدون الآن في قطاع غزة على حافة البقاء أحياء، الأمر الذي لا يمكن قبوله بسبب سياسة التجويع التي تمارسها “إسرائيل” بحقهم”، مشدداً على أن الأمر المفصلي الآن يكمن في ضرورة وقف إطلاق النار، وفي فتح الممرات البرية لوصول المساعدات إلى القطاع.
وأشار إلى أن سلوفاكيا قررت تقديم مساعدة إنسانية لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليون يورو.
من جانبها أعلنت الحكومة الاسكتلندية منع الطائرات الحربية الإسرائيلية من الهبوط في مطار غلاسكو بريستويك، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية حول فتح بريطانيا مطاراتها أمام الطائرات الإسرائيلية في خضم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة.
صحيفة سكوتشمان البريطانية نقلت عن الحكومة الاسكتلندية قولها: “إن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلية”.
كما دعا حزب الخضر الاسكتلندي الحكومة البريطانية إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي لبريطانيا بعد قرار مطار بريستويك، في حين أكد عضو البرلمان الاسكتلندي روس غرير أن الطائرات التابعة لكيان الاحتلال التي هبطت سابقاً في بريستويك محملة على الأرجح بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل السكنية في غزة، ويجب منعها جميعاً من دخول المجال الجوي البريطاني.