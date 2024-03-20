أكثر من 100 شهيد من العاملين والباحثين عن المساعدات في غزة
الأرض المحتلة-تقارير
كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني في 8 مجازر ارتكبها خلال أسبوع واحد ضد الباحثين عن المساعدات الإنسانية والعاملين في مجال تقديمها.
إلى ذلك استشهد أكثر من 47 فلسطينياً، وأُصيب العشرات جلهم أطفال ونساء فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وبناية سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع في اليوم الـ 166 من العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 27 وإصابة آخرين بجروح مختلفة، كما ارتقى أكثر من 20 شهيداً، جلهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد آخرين بقصف طيران الاحتلال ومدفعيته على منطقة السدرة شرق مدينة غزة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً فلسطينياً إضافة إلى إصابة العشرات، إثر قصفه لجاناً فلسطينية تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.
وبالتوازي ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 31923 شهيداً، و74096 جريحاً.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 104 شهداء و162 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 166 إلى 31923 شهيداً و74096 جريحاً،
في غضون ذلك استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي تواصل قوات الاحتلال حصاره واقتحامه لليوم الثالث.
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف ثلاثة منازل في محيط مجمع الشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات ولا زال عدد كبير مفقوداً تحت الأنقاض، كما ارتقى أكثر من 10، وأصيب آخرون جراء غارات جوية للاحتلال على منازل في حي الرمال شمال غزة ومخيم الشاطئ غربها.
واستشهد 13 فلسطينياً، وجرح آخرون، نتيجة قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر في دير البلح وسطه.
من جانبه أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إعدامات ميدانية لمدنيين داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، داعياً للتدخل فوراً لوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وطالب المرصد في بيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل والعديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم.
وقال أحد الشهود للمرصد: إن الجنود الإسرائيليين كانوا يقتادون محتجزين خلف منطقة ثلاجات الموتى في المستشفى قبل أن تُسمع أصوات أعيرة نارية ويعود الجنود دون المحتجزين، فيما قال آخر: إن الجنود قيدوا يديه في ساحة المستشفى بعد تعريته لأكثر من تسع ساعات، وإنه شاهد الجنود وقد اقتادوا مجموعات من المعتقلين أقلها ثلاثة أشخاص وأكثرها عشرة أشخاص باتجاه مباني المشفى وخصوصاً جهة مبنى الثلاجات الذي كانت توضع به الجثامين سابقاً، وكانت تسمع أصوات أعيرة نارية ومن ثم يعود الجنود دونهم ليأخذوا مجموعة جديدة إلى تلك المنطقة”.
وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بقتل 90 شخصاً خلال العملية العسكرية المتواصلة في مجمع الشفاء الطبي، كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعتقل نحو 320 شخصاً من النازحين والطواقم الطبية والصحفيين، وأجبرتهم على التعري الكامل وعرضتهم للتعذيب خلال التحقيق الميداني قبل أن تُلبسهم لاحقاً ملابس بيضاء رقيقة، وتنقل أكثر من نصفهم تحت التهديد وبطرق تحط بالكرامة في شاحنات وآليات عسكرية باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.
وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة أحياء في نابلس وطولكرم وبلدات بيت أولا وبني نعيم وبيت أمر في الخليل ومخيم عايدة في بيت لحم وقريتي كفر نعمة والمزرعة الغربية ومخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت 20 فلسطينياً.