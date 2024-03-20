أكثر من 100 شهيد من العاملين والباحثين عن المساعدات في غزة

من جانبه أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إعدامات ميدانية لمدنيين داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، داعياً للتدخل فوراً لوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالب المرصد في بيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل والعديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم.

وقال أحد الشهود للمرصد: إن الجنود الإسرائيليين كانوا يقتادون محتجزين خلف منطقة ثلاجات الموتى في المستشفى قبل أن تُسمع أصوات أعيرة نارية ويعود الجنود دون المحتجزين، فيما قال آخر: إن الجنود قيدوا يديه في ساحة المستشفى بعد تعريته لأكثر من تسع ساعات، وإنه شاهد الجنود وقد اقتادوا مجموعات من المعتقلين أقلها ثلاثة أشخاص وأكثرها عشرة أشخاص باتجاه مباني المشفى وخصوصاً جهة مبنى الثلاجات الذي كانت توضع به الجثامين سابقاً، وكانت تسمع أصوات أعيرة نارية ومن ثم يعود الجنود دونهم ليأخذوا مجموعة جديدة إلى تلك المنطقة”.

وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بقتل 90 شخصاً خلال العملية العسكرية المتواصلة في مجمع الشفاء الطبي، كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعتقل نحو 320 شخصاً من النازحين والطواقم الطبية والصحفيين، وأجبرتهم على التعري الكامل وعرضتهم للتعذيب خلال التحقيق الميداني قبل أن تُلبسهم لاحقاً ملابس بيضاء رقيقة، وتنقل أكثر من نصفهم تحت التهديد وبطرق تحط بالكرامة في شاحنات وآليات عسكرية باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.

وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة أحياء في نابلس وطولكرم وبلدات بيت أولا وبني نعيم وبيت أمر في الخليل ومخيم عايدة في بيت لحم وقريتي كفر نعمة والمزرعة الغربية ومخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت 20 فلسطينياً.