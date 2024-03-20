الرئيس الأسد والسيدة الأولى يستقبلان المعلمين الذين أمضوا قرابة أربعة عقود داخل الصفوف

دمشق- البعث

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد معلّمينَ أمضوا قرابة أربعة عقود داخل الصفوف، ومازالوا، وذلك لمناسبة عيد المعلم.

وقال السيد الرئيس خلال اللقاء: “إذا كان قطاع العلم بخير فالبلد سيكون بخير”، مشيراً إلى أن جيل التضحية الذي قام المعلمون بتربيته وقاتل في قطاع العلم هو مثل القوات المسلحة التي قاتلت بالتوازي معهم، أي يمكننا القول: إن لدينا الجيش العربي السوري وجيش العلم الذي تجسدونه أنتم.

وتابع سيادته: “المعلم أثبت أنه صاحب رسالة.. رسالة علم.. رسالة معرفة.. رسالة تنوير.. أنتم بالنسبة لنا الجيل الذي يجسد فعلياً وجدان العلم وذاكرة الوطن” .

بدورها قالت السيدة الأولى: “العملية التربوية – كما تعلمون- لا تنفصل عن العملية التعليمية فهما مترابطان مع بعضهما مثلما البيت والمدرسة لا يمكننا فصلهما عن بعضهما، لأن الاثنين يحملان رسالة سامية.. رسالة بناء الإنسان”.

وأضافت: كنتم أنموذجاً حياً للثبات والاستمرار.. والذي يتمسك بمهنته هو متمسك بهويته، ومتمسك بأرضه.