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20-مارس-2024
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العدد ١٧٦٣٥ الأربعاء ٢٠-٣-٢٠٢٤
نشرة الإعلانات العدد 1112 / الخميس 21-3-2024 / صفحتان
الرئيس الأسد والسيدة الأولى يستقبلان المعلمين الذين أمضوا قرابة أربعة عقود داخل الصفوف
مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بمصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي
قوات الأمن العراقية تقبض على شبكة إرهابية في كركوك
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد ١٧٦٣٥ الأربعاء ٢٠-٣-٢٠٢٤
بشار المحمد
20-مارس-2024
العدد ١٧٦٣٥ الأربعاء ٢٠-٤-٢٠٢٤
نشرة الإعلانات العدد 1112 / الخميس 21-3-2024 / صفحتان
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admin
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صلاح إبراهيم
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