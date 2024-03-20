النقل تبحث مع الإسكوا تطوير أنماط النقل المختلفة في سورية

بحث وزير النقل المهندس زهير خزّيم مع خبراء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، سبل تطوير التعاون والشراكة بين الطرفين، بما يخدم أنماط النقل المختلفة في سورية.

وأكد الوزير خزّيم خلال اللقاء الذي شارك فيه من الإسكوا الدكتور يعرب بدر المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات، والدكتور نوار العوّا المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية، أهمية الاستفادة من الخبرة الموجودة في الإسكوا في مجال لوجستيات النقل، واستثمارها في تطوير بنك معلومات شامل يخص قطاع النقل الذي باشرت الوزارة بإنشائه، من خلال برنامج مؤشرات الأداء لضمان نجاح إدارته ومخرجاته على العمل والشركاء.

وأشار الوزير خزّيم خلال اللقاء الذي جرى ضمن ورشة عمل نظمتها الإسكوا اليوم في مبنى الوزارة، تحت عنوان (تعزيز جودة البيانات في برنامج مؤشرات النقل واستخدامها لإدارة وتخطيط النقل المستدام) إلى أهمية تعزيز الاستشارات مع الإسكوا لبناء قاعدة بيانات تساعد على اتخاذ قرارات ذات أهمية، منوهاً بأهمية هذه الورشة والانطلاق منها إلى بنك معلومات قوي ومؤثر في مجال النقل.

حضر اللقاء وورشة العمل معاونا الوزير، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.