الوزير قطنا يؤكد ضرورة تطوير العمل في مخابر الحجر الصحي التابعة لوزارة الزراعة

بحث الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة اليوم الإجراءات والطرق المتبعة في مراكز الحجر الصحي النباتي والحيواني، وكيفية تطوير إجراء الاختبارات والتحاليل المخبرية فيها.

وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من مديري المؤسسات البحثية والزراعية المعنية بقطاع الحجر، ضرورة وضع بروتوكول وأسس علمية لطريقة التحليل وعدم الاعتماد على الممارسات التقليدية بهدف زيادة موثوقية النتائج حسب نوع كل تحليل، وعدم السماح بحدوث أي خلل لضمان دخول وخروج منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ولفت الوزير قطنا إلى أهمية توحيد أسس الاختبار حسب الاختصاص في المخابر المتشابهة في المحافظات لإعطاء نتائج موحدة ومتشابهة، وتنظيم العمل في المخابر بدءاً من البنى التحتية والكوادر البشرية العاملة وتأهيلها، وإخضاعها لدورات مستمرة لمواكبة كل ما هو جديد، وإعداد دليل شامل يعمم على كل المخابر وعرض المشاكل الموجودة والحلول المناسبة لها.

وقدم عدد من الحضور شرحاً حول المشكلات والصعوبات التي تعترض عملهم، والسبل الكفيلة بحلها وفق الإمكانات المتاحة.

حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ومديرو وقاية النبات والإنتاج النباتي والأراضي والمياه والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، وعدد من العاملين في مراكز الحجر والمخابر في الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات.