بأجواء هادئة.. فرع السويداء ينتخب ممثليه لاجتماع اللجنة المركزية

السويداء- البعث

انتهت عملية فرز الأصوات للمؤتمر الانتخابي لفرع السويداء لاختيار الممثلين لاجتماع اللجنة المركزية الموسع، وفيما يلي أسماء الرفاق الفائزين في فرع السويداء

شعبة المركز الغربية:

إيهاب حامد- بسام زغيب- عماد حرب

شعبة المركز الشرقية:

أنور الحسنية- بشار نصار- غسان غرز الدين- فراس أبو زيد- عمر الجباعي

شعبة شهبا:

أميل مكارم- بسام الطويل – فؤاد سلوم- سليمان صالح عماشة- يحيى الصحناوي

شعبة المدينة:

ديانا نعيم- عدنان مهنا- وليد أبو عسلي

شعبة صلخد:

مروان جابر- سامر بحصاص- نسيم حديفة

شعبة القريا:

إحسان أبو حجيلي- عاطف أبو زهرة

شعبة التعليم العالي:

صقر الغضبان- زياد سلوم

هذا وقد انطلقت منذ صباح اليوم العملية الانتخابية في فرع السويداء وسط أجواء هادئة مليئة بروح المسؤولية، وقد عبر الرفاق المشاركون عن تفاؤلهم الكبير بالمرحلة القادمة، متمنين للرفاق الفائزين أن يكونوا على قدر المسؤولية.