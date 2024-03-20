ترميم مجلس اتحاد الترياثلون برئيس غير رياضي!

دمشق- سامر الخيّر

مع قدوم المكتب التنفيذي الحالي تفاءل الجميع خيراً بأن يتغير حال رياضتنا بتغيير الوجوه لكن بعد مرور السنوات والعديد من الإخفاقات وإشارات الاستفهام حول أداء المكتب التنفيذي وتريثه في إعادة تشكيل أو تغيير إدارة اتحادات عفا عليها الزمن، كاتحاد ألعاب القوى الذي فشل وأخطأ ليخرج رياضيونا من الحسابات حتى في البطولات العربية، لم يتغير الحال إلى الأفضل أبداً.

كل ماسبق وُجد له أعذار لكن القرار الأخير بـ “ترميم” مجلس إدارة اتحاد الترياثلون أثار عشرات إشارات الاستفهام على اعتبار أن رئيس الاتحاد الجديد ليس رياضياً وإنما يشغل منصباً إدارياً في الاتحاد الرياضي ليكون أغرب تعيين في عهد المكتب التنفيذي الجديد، فالعُرف أن يُغضّ الطرف عن مؤهلات أمين السر وتاريخه الرياضي كون عمله في الأغلب إدارياً، أما رئيس الاتحاد فهو إن لم يكن بطلاً سابقاً في اللعبة، يكون ممارساً لإحدى الرياضات ومعروفاً في الوسط الرياضي على الأقل، وذلك أنّ “أهل مكة أدرى بشعابها” وحتى دوليا ًتتبع هذه السياسة الناجحة خارجياً.

قرارٌ مهد الطريق أمام المشككين والناقدين لأداء المكتب التنفيذي عامةً فالعديد من إشارات الاستفهام لن يستطيع المكتب الردّ عليها أو تفسيرها جرى طرحها خلال اليومين السابقين، مع التزام أعضاء المكتب الصمت وعدم التصريح أو الإشارة لما صدر، فالتنفيذ هنا لا يبيح الاعتراض.