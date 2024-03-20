روسيا تحذّر فرنسا من إرسال جنودها إلى أوكرانيا

عواصم – تقارير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم بنيتها التحتية المدنية ولكن لدينا خططنا الخاصة في هذا الصدد، مضيفاً: وبالتالي سنتّبع ما حددناه.

وشدد بوتين على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة المدنيين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان أمن مقاطعة بيلغورود بالكامل وحماية المواطنين في المناطق الحدودية.