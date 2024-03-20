قوات الأمن العراقية تقبض على شبكة إرهابية في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على شبكة إرهابية في كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن بيان للوكالة قوله: إنه “بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 11 عنصراً من عصابات “داعش” الإرهابية”.

وأضاف البيان: إنه لدى التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى العصابات الإرهابية ومشاركتهم في الهجمات ضد القوات الأمنية، موضحاً أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.