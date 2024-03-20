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20-مارس-2024
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مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بمصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي
قوات الأمن العراقية تقبض على شبكة إرهابية في كركوك
كوريا الديمقراطية تختبر محرك صاروخ جديد أسرع من الصوت
أكثر من 100 شهيد من العاملين والباحثين عن المساعدات في غزة
بأجواء هادئة.. فرع السويداء ينتخب ممثليه لاجتماع اللجنة المركزية
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كاريكاتور
علي اليوسف
20-مارس-2024
إشكالية لغة الأرقام
ألا يوجد حل لسرقة الكابلات والأمراس الكهربائية؟
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