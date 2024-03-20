مشاركة قادمة للريشة في بطولة بيلاروسيا ومدرب أجنبي جديد

دمشق-عماد درويش

تعيش لعبة الريشة الطائرة فترة جيدة حالياً عبر الاستعداد الجدي والمتواصل للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني تحضيراً للمشاركات الخارجية المقبلة.

نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة وسم ضماد أكد لـ”البعث” أن تدريبات المنتخب تجري وفق الخطة الموضوعة لها من قبل اتحاد اللعبة، حيث يتم العمل على تدريب لاعبي ولاعبات المنتخب من الأعمار الصغيرة استعداداً للمشاركة في دورة بيلاروسيا الدولية المقررة في شهر أيار المقبل، وهي من البطولات القوية حيث سيشارك فيها بفئة تحت 15 عاماً وتقتصر مشاركتنا فيها على اللاعبين “مياس القباني وعبد الرحمن قباني” وهما من اللاعبين المميزين على مستوى الجمهورية، والهدف من المشاركة باللاعبين فقط كي تكون مشاركتنا بالدورة ناجحة ومفيدة للاعبين.

وأشار الضماد إلى أهمية تطور المستوى الفني لدى لاعبي المنتخب والاستفادة من الخطة التدريبية الموضوعة، سيما وأن الاتحاد يعمل في خطى حثيثة لتطوير اللاعبين عبر السعي على للتعاقد مع مدرب أجنبي من خلال مساعدة الاتحاد الآسيوي على غرار المدرب الماليزي الذي تم استقطابه في الفترة الماضية، وكانت الفائدة الفنية كبيرة من عمله وهذه ضمن استراتيجيته طويلة الأمد يعمل عليها الاتحاد رغم الصعوبات المادية التي تعترض عمله وصعوبة تأمين التجهيزات.

واعتبر ضماد أن العقبة الأساسية التي تعترض عمل الاتحاد هي صعوبة تأمين المعسكرات الخارجية بسبب ضعف الإمكانيات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الاتحاد عند إقامة النشاطات الداخلية بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة وغيرها من الأمور اللوجستية.