الأمطار الأخيرة أزالت مرض الصدأ الأصفر من محصول الشعير

الحسكة – اسماعيل مطر

ساهمت الأمطار الأخيرة التي هطلت في المنطقة الشرقية بتحسن الغطاء النباتي بشكل عام، بما في ذلك محصولي القمح والشعير.

وبين المهندس علي خلوف الجاسم، مدير زراعة الحسكة، بأن الأمطار الأخيرة انعشت محصولي القمح والشعير، ولا سيما الشعير حيث تجاوز مرحلة الخطر بعد إصابة بعض المساحات بمرض الصدأ الاصفر، مضيفاً بأن جميع المساحات البعلية أصبحت مبشرة، ولا داعي للقلق بالنسبة لمزارعي المحاصيل البعلية، والتي تتجاوز مساحتها قرابة الـ 550 ألف هكتار لكلا النوعين.

ولفت مدير الزراعة إلى أن الأمطار تجاوزت المعدلات السنوية في معظم المناطق، وقد بلغت كمية الأمطار ذروتها في منطقتي المالكية والدرباسية بـ 18 مم، تلتها منطقة الشدادي بـ 12 مم، فالعريشة بـ 10 مم، والحسكة المدينة 6 مم، ومنطقة أم مدفع 5 مم.

وأوضح مدير الزراعة أن اتساع رقعة المراعي في عموم المناطق خفف على مربي الثروة الحيوانية شراء مادة الأعلاف، كالشعير والنخالة، إضافة إلى تراجع اسعارها في الأسواق المحلية.

من جهته، أشار المهندس عبد العزيز أمين، مدير الموارد المائية، إلى جريان نهر زرقان الذي يصب في نهر الخابور، ما ساهم في زيادة المخزون المائي في سد الشهيد باسل الأسد في منطقة العريشة، مبينا أن نسبة تدفقه وصلت إلى 5 متر مكعب بالثانية، مع فيضان نهر الجرجب لكن بنسب ضئيلة.