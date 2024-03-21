اليونيسكو تعتمد قرارين بالإجماع لمصلحة فلسطين 

باريس- الأرض المحتلة – تقارير

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” في دورته 219 بالإجماع قرارين خاصين بدولة فلسطين وهما “فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد هذه القرارات أمر مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة وتجاهلها للقانون الدولي والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وفي ظل ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي وغياب المساءلة على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ولفت المالكي إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد من الاستعمار الصهيوني وإعادة إعمار قطاع غزة.

ميدانياً، ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب إلى 31988 شهيداً و74188 جريحاً.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 65 شهيداً و92 جريحاً.

وبالتوازي استُشهد وأُصيب صباح اليوم عشرات الفلسطينيين أغلبهم أطفال ونساء إثر استمرار العدوان الإسرائيلي براً وجواً وبحراً على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 167.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الرابع اقتحام حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، وحصار من بداخله وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، كما أطلق طيران الاحتلال النار على المنازل المحيطة بالمجمع.

كما استشهد وجُرح العشرات في قصف مدفعية الاحتلال عدة منازل بشارع الرشيد ومحيطه بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة، في وقت شنّ طيرانه غارة على منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى، فيما يستمر القصف المدفعي الكثيف على الأحياء الغربية للمدينة، وخاصة في تل الهوا والشيخ عجلين، تزامناً مع شن سلسلة غارات أخرى على محيط فندق الأمل ومنطقة حبوش.

أما في وسط قطاع غزة، فقد استشهد تسعة فلسطينيين وجُرح آخرون، جلّهم أطفال وهم نيام، نتيجة قصف طيران الاحتلال فجراً مربعاً سكنياً بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، كما استشهد آخرون في قصف مماثل على منزل في مخيم المغازي، في وقت قصف فيه الطيران منزلاً بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وفي جنوب القطاع، قصف الاحتلال سيارة وسط بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما تسبب باستشهاد تسعة وجرح آخرين، كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه منطقة الفخاري شرق خان يونس، فيما قصفت مدفعيته محيط بلدة القرارة جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استُشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية، وسط دمار واسع في البنية التحتية.

كذلك قصف طيران الاحتلال المسيّر حارة المنشية بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد شابين، وذلك عقب اقتحامه من قبل قوات كبيرة للاحتلال ترافقها جرافات، فيما اعتلى قناصتها أبنية المنازل المحيطة به وأطلقوا النار على منازل الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد شابين آخرين.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من الوصول إلى مخيم نور شمس بعد فترة طويلة من إصابة أول شهيدين بالقصف بسبب منع الاحتلال لها من الدخول، وتركهما ينزفان أكثر من ساعة ونصف ساعة.

إلى ذلك، نعت فصائل العمل الوطني في طولكرم شهداء المخيم، وأعلنت الحداد العام والإضراب التجاري الشامل اليوم.

في غضون ذلك استُشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم، في بلدة الخضر، ومنعت وصول طواقم الإسعاف إلى المكان واحتجزت جثمانه.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة بمدينة نابلس، وقرية دار صلاح شرق بيت لحم، ومخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وقرية جلبون شمال شرق جنين، ومدينة قلقيلية، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت ستة فلسطينيين.