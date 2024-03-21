تعادل خاسر لمنتخبنا الوطني أمام ميانمار في التصفيات المونديالية

المحرر الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب ميانمار بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة التي تفصل كرتنا عن نظيرتها في ميانمار إلا أن واقع الملعب كان مختلفاً جذرياً، فظهر منتخبنا بصورة سيئة جداً ولم يقدم أي لمحة تذكر حتى أنه تأخر في النتيجة ليفرط بنقطتين ثمينتين أمام منافس يحتل المركز 162عالمياً.

المباراة التي جرت في العاصمة الميانمارية يانغون دخلها منتخبنا بغرور كبير مع الأحاديث التي سبقت اللقاء عن سهولة تحقيق نتيجة كبيرة فكانت القراءة الفنية لكادر المنتخب خاطئة تماماً ، وحتى التبديلات التي أجراها المدرب هيكتور كوبر كانت متأخرة وربما لو امتلك المدرب شجاعة أكبر لكانت إمكانية تحقيق الفوز وسط الأداء السيء ممكنة.

نتيجة اللقاء وعلى سلبيتها بالنسبة لحظوظ المنتخب في التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات إلا أنها لفتت الأنظار إلى أمرين هامين، أولهما أن منتخبنا غير قادر على بناء اللعب أو الهجوم المنظم في مواجهة المنتخبات الأضعف منه فنياً، أما الأمر الثاني فهو أن أي لاعب وحتى إن كان مغترباً يجب أن يكون ما يقدمه على أرض الملعب هو المقياس لتواجده مع المنتخب وليس الاسم أو الشهرة.

هذا التعادل رفع رصيد منتخبنا إلى أربع نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب اليابان(9نقاط) الذي فاز اليوم على منتخب كوريا الديمقراطية بهدف نظيف فيما يمتلك المنتخب الكوري ثلاث نقاط ومنتخب ميانمار نقطة وحيدة، علماً أن منتخبنا سيلاقي منتخب ميانمار في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن تشكيلة منتخبنا في المباراة ضمت اللاعبين: أحمد مدنية ، أيهم أوسو ، ثائر كروما، مؤيد عجان، عبد الرحمن ويس ، خليل إلياس ،ايزاكيل العم( المار إبراهام)، عمار رمضان ، محمود الأسود (داليهو ايراندست)، إبراهيم هيسار(نوح شمعون) ، مارديك ماردكيان( علاء الدين الدالي).