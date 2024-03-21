تنين هوائي يسقط أشجاراً وأعمدة كهرباء بطرطوس

طرطوس – دارين حسن

بين المهندس رائد محمود، رئيس دائرة زراعة منطقة الشيخ بدر بريف محافظة طرطوس، أن تنينا هوائيا ضرب يوم أمس قرى الوردية وبريصين وأبو منقار في منطقة الشيخ بدر، ما تسبب بأضرار على أشجار السرو و الزيتون وتضرر في الشبكة الكهربائية. وأشار المهندس محمود في تصريح لـ “البعث” إلى أن دائرة الزراعة قامت بإزالة أشجار السرو المتساقطة على الطريق الفرعي في مزرعة خرايب تلات التابعة لقرية الوردية، كما تم فتح الطريق وباشرت الوحدة الإرشادية حصر الأضرار الأخرى على الأشجار والمحاصيل، وما زالت أعمال الحصر مستمرة، داعيا المزارعين مراجعة الوحدات الإرشادية للإبلاغ عن الأضرار الحاصلة لديهم ليحصلوا على التعويض المستحق.

وفي السياق، أشار رئيس قسم كهرباء الشيخ بدر، المهندس جعفر أسعد، إلى تكسر عمودي خشب كهرباء توتر منخفض إضافة إلى تقطع الأسلاك عليهما نتيجة تساقط الشجر في قرية الوردية، ونتيجة التنين الذي ضرب المنطقة ما أدى إلى تكسر أعمدة كهرباء و خشب، كما حدثت أضرار على حوامل خطوط التوتر وتحديدا على خطي بريصين ونهر الخوابي نتيجة شدة الهواء، مؤكدا معالجة كافة الأضرار وبشكل كامل.