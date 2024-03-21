فوز الرئيس بوتين رسمياً بالانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو-تقارير

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا أن نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية والنهائية أظهرت فوز الرئيس فلاديمير بوتين بمنصب رئيس البلاد.

وقالت بامفيلوفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم ونقلته “نوفوستي”: إن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28 بالمئة، حيث نال تأييد 76 مليوناً و277 ألفاً 708 أشخاص من الناخبين.

وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت نتائج باقي المرشحين على النحو التالي، حيث نال نيكولاي خاريتونوف تأييد 3 ملايين و768 ألفاً و470 ناخباً بنسبة 4.31 بالمئة، وفلاديسلاف دافانكوف 3 ملايين و362 ألفاً و484 ناخباً بنسبة 3.85 بالمئة، وليونيد سلوتسكي 2 مليون و797 ألفاً و629 ناخباً، بنسبة 3.2 بالمئة.

وفي سياق متصل جدّدت بامفيلوفا، تأكيدها أن الخصوم الأجانب لم يتمكنوا من اختراق نظام الفيديو للمراقبة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، مشدّدة على أنه تم تنفيذ مراقبة شاملة مدنية وسياسية، للانتخابات الرئاسية بواسطة استخدام نظام المراقبة بالفيديو على نطاق واسع، وفشلت كل محاولات المرتزقة المناهضين لروسيا لاختراق هذا النظام وتعطيله.

وتابعت: “سنقوم لاحقاً بكشف كل الذين قاموا بذلك، وسنظهر ما فعلوه إلى جانب كل المحاولات واسعة النطاق لتشويه سمعة الانتخابات”.

من جانبها أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام “روسكومنادزور”، بأن 485 قناة على تطبيق تلغرام حذفت خلال الانتخابات لأنها كانت تعمل على تخويف السكان من خلال تزييف واسع النطاق ونشر معلومات كاذبة عن الهجمات الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، حذفت الهيئة وحجبت أكثر من 12 ألفاً و800 مادة تهدف إلى تعطيل الانتخابات، وتحتوي على دعوات لأنشطة متطرفة وإرهابية، ومعلومات كاذبة تتعلق بالانتخابات وبالعملية العسكرية الخاصة، وإهانة رئيس الدولة، إضافة إلى مواقع وحسابات وهمية خاصة بلجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية للكيانات الفيدرالية الروسية، كما تم تحديد 103 مواد إعلامية مخالفة للتشريعات الانتخابية.

وفي شأنٍ آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده وشركاءها لن يسمحوا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق “أوبك بلس”.

وقال: إن الدول الأعضاء في “أوبك بلس” ومن بينها روسيا والسعودية تهتم بإخلاص، انطلاقاً من مصلحة دولها ورعاياها، بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي الوقت نفسه أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين.

وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن أمله في ألّا تنساق واشنطن وراء مطالب كييف، وتوافق على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولاراً، الأمر الذي قد يعود بنتائج خطيرة على الولايات المتحدة نفسها.

ميدانياً، دمّرت وسائط الدفاع الجوي الروسية 10 قذائف صاروخية أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “صباح اليوم تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 10 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق مقاطعة بيلغورود”.

ولم تذكر الوزارة في بيانها وقوع إصابات أو حدوث أضرار نتيجة لذلك.