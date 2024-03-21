قبيلة طيء العربية تستنكر تشكيل مجلس لا شرعي برعاية الاحتلال الأمريكي

الحسكة- إسماعيل مطر

أصدرت قبيلة طيء العربية بياناً أكدت خلاله أن “قبيلة طيء في سورية تستهجن بشدّة ما قامت به شرذمة من أبناء القبيلة الذين ارتهنو للمحتل الامريكي وأعوانه بالمنطقة، والذين باعو أنفسهم بحفنة من الدولارات للمحتل الأمريكي”.

وأشار البيان إلى أن “من قام بهذا الفعل هم في حقيقة الأمر أقزام لا يمثلون إلا أنفسهم، وليس لهم أي تأثير داخل القبيلة، ومواقفهم متلونة وغير ثابتة، وأن اجتماعهم اللاوطني بمدينة القامشلي، والإعلان عن ما يسمى (مجلس قبيلة طي) الذي يضم حفنة من العملاء الذين يدّعون زوراً وبهتاناً أنهم يمثلون قبيلة طيء”، مؤكداً أن مجلسهم المزعوم يمثلهم فقط، وأن قبيلة طيؤ خلال التاريخ البعيد والقريب والقادم لن تكون إلا حصناً منيعاً من حصون هذا الوطن.

وشدّد البيان على أن القبيلة ستبقى شامخة عزيزة بوطنها وقيادتها والجيش العربي السوري الباسل، ولن تكون تحت أي ضغط وظرف خنجراً في خاصرة الوطن.