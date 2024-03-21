كنعاني يؤكد ضرورة تحرير الأمم المتحدة من السطوة الأميركية والصهيونية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن من يلتزم الصمت إزاء وحشية وشراسة الاحتلال الإسرائيلي لا بد “أن يخجل من نفسه”، مشدّداً على ضرورة تحرك المجتمع السريع لتحرير الأمم المتحدة من الارتهان للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله: إن “همجية ووحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة أمام أنظار العالم أجمع، وما زالت المحافل الدولية تقف مكتوفة الأيدي بعد 167 يوماً متتالية من الحرب على القطاع، حيث اكتفت بإعلان مواقفها والتعبير عن آرائها”.

وأشار كنعاني إلى أن حصار قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة لليوم الرابع على التوالي هو من الأخبار المؤلمة التي تم تداولها هذه الأيام.

وأردف: إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة استشهد نحو 32 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 74 ألفاً، فيما تجاوزت نسبة الشهداء من النساء والأطفال الـ 72 بالمئة، معتبراً أن “التاريخ عاجز عن سرد هذه الوحشية والشراسة العلنية أمام أعين المجتمع الدولي”.