22-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

بشار المحمد

الجزائر-سانا     

أعلنت الجزائر عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من أيلول المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرّر بنهاية كانون الأول 2024.

وجاء هذا الإعلان وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون أمس وحضره كبار المسؤولين في الدولة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدّد تاريخها يوم السبت الـ 7 من أيلول 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم حزيران المقبل”.

وتم انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58 بالمئة من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفقاً للدستور الجزائري.

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