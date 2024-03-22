مواجهتان وديتيان بنكهة البطولات الكبرى في أيام الفيفا

البعث -وكالات

تشهد أيام الفيفا الحالية العديد من المباريات الاستعدادية للمنتخبات لكن أقواها لقاءان سيجمعان أربعة من أقوى منتخبات اللعبة في التاريخ، والمواجهتان ستلعبان مساء غداً السبت وبنفس التوقيت، الأولى تجمع البرازيل وانكلترا، حيث يستعدّ بطل العالم خمس مرات لتصفيات كوبا أمريكا، بينما يستعد المنتخب الانكليزي لكأس أمم أوروبا، وسيستضيف ملعب ويمبلي الشهير المباراة.

ودعا المدرب دوريفال جونيور الذي يشغل منصب مدرب المنتخب البرازيلي جماهير بلاده إلى التحلي بالصبر والثقة في مسيرته الجديدة، مؤكداً بأن “لحظات جيدة ستأتي في المستقبل”.

وتأتي هذه الدعوة من دوريفال بعد أن استلم زمام المسؤولية في قيادة السيليساو في بداية العام الحالي، ويجري حالياً أول معسكر تدريبي له مع الفريق، استعداداً لمواجهتين وديتين ضد منتخبي إنكلترا وإسبانيا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام التابعة للمنتخب البرازيلي، شدّد دوريفال على ضرورة أن يظهر المشجعون بالصبر والإيمان والثقة، مشيراً إلى أنهم يمرون بعملية تطويرية تحتاج إلى الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف دوريفال: “من الطبيعي أن نواجه بعض التحديات في مسارنا، ولكن علينا أن نظل متفائلين ومصممين على تحقيق أهدافنا”.

ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق تقدم وبناء فريق قوي يستطيع المنافسة على أعلى المستويات الدولية، فيما يعتمد المنتخب الإنكليزي على مجموعة من اللاعبين الموهوبين مثل هاري كين ورحيم ستيرلينغ وجوردان هندرسون من أجل متابعة المسيرة الناجحة للمنتخب خلال السنوات الأخيرة أملاً بتحقيق الكأس الأوروبية الغائبة.

وتواجه المنتخبان في 23 مباراة 18 ودية و4 رسمية، وفي المباريات الودية فازت البرازيل ثماني مرات مقابل ثلاث لانكلترا، وسيطر التعادل في المواجهات الأخرى.

أما في المباريات الرسمية ففازت البرازيل ثلاث مرات، وانتهت الرابعة بالتعادل السلبي، وهي كانت الأولى بينهما في الدور الأول من مونديال 1958 في السويد.

وفي المباراة الثانية يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الألماني، ويصنف المنتخب الفرنسي حالياً كأقوى منتخب على الساحة الدولية حيث فاز بكأس العالم عام 2018 وبطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2021، بينما يُعاني المنتخب الألماني من بعض التراجع في الأداء خلال السنوات الأخيرة، لكنه يسعى لاستعادة بريقه من خلال هذه المباراة لذا هذه المواجهة متكافئة بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف.

ودائماً ما تكون مباريات ألمانيا وفرنسا مليئة بالأهداف والإثارة الكبيرة، فخلال تاريخهما الكروي التقيا في 33 مباراة، حققت فرنسا الفوز 15 مباراة، وفازت ألمانيا11 مباراة، وتعادلا في 7 مباريات.