ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المجمع التجاري قرب موسكو إلى 93 قتيلاً

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة إرهابية مسلحة مساء امس داخل مجمع كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى 93 قتيلاً.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة.

من جهته قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه نتيجة لإجراءات الأجهزة الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال 11 شخصاً، من بينهم أربعة إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في كروكوس.

بدوره اعتبر السيناتور الروسي أندريه كليشاس، أن الهجوم جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

وقال السيناتور الروسي على قناته على “التلغرام”: “ليس لدي أدنى شك اليوم في أن هذا الهجوم جزء من الحرب التي تشنها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات عديدة”، مستعرضاً مجريات أحداث تتمثل “بدعم الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات والانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وتعطيل اتفاقيات مينسك وقتل المدنيين في نوفوروسيا، وتأجيج الروسفوبيا ودعم النازية الجديدة، والآن كروكوس، كل ذلك حلقات في سلسلة الحرب ضد روسيا.. المستفيد من كل ذلك واحد”.