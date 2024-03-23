الصين تدعو لوقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا

ونقلت وكالة شينخوا عن قنغ شوانغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا قوله “إن تدفق الأسلحة المستمر إلى ساحة المعركة لن يؤدي سوى إلى تفاقم قسوة الحرب وخطرها وعدم القدرة على التنبؤ بها، وتعجيل انتشار تداعيات أزمة أوكرانيا إلى مناطق أخرى وجعل الأمل في إقرار السلام وإنهاء الحرب أكثر صعوبة”.

وأشار قنغ إلى أن مجلس الأمن بحث قضية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في مناسبات عديدة، وأن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أطلع المجلس عليها عدة مرات، مؤكداً أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية “متسق وواضح”.

وقال قنغ: “حافظنا دائماً على موقف موضوعي وغير منحاز، ونحن ملتزمون بتعزيز محادثات السلام”، مؤكداً أن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب يضمن المشاركة المتساوية لجميع الأطراف لمناقشة خطط السلام.

وأعرب المسؤول الصيني عن استعداد بلاده لتعزيز الحوار والتبادلات مع كل الأطراف المعنية، ومواصلة لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.