جمود غير مسبوق في أسواق طرطوس

طرطوس – محمد محمود

تشهد أسواق طرطوس منذ بداية شهر رمضان جموداً غير مسبوق مع ضعف القوة الشرائية وغلاء أسعار المواد التموينية، وحتى المبادرات التنشيطية التي أتت على أمل الإنعاش، وتمثلت بسوق خير بالمدينة القديمة، بمناسبة هذا الشهر، لم تحقق النجاح المطلوب لجهة عدم توفر الكثير من الأصناف، وفقدان بعضها، وعدم انخفاض الأسعار إلا بشكل محدود جدا عن أسعار السوق، في حين كان المطلوب أكثر من ذلك.

وبحسب بعض التجار، فإن الغلاء تعود أسبابه إلى ضعف السيولة وعدم استقرار أسعار باعة الجملة، وعدم وجود نشرة تموينية تناسب الكلفة مع الشراء الفعلي ونسب الربح.

وبيّن نديم علوش، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المديرية قسمت المحافظة إلى قطاعات، وتم التركيز على رغيف الخبز وعلى الأفران والأسواق الشعبية التي تبيع الخضار والمواد الغذائية، إضافة إلى سوق الهال ومركز الانطلاق لتأمين خدمات نقل الركاب، ومحطات ومراكز بيع الوقود، موضحاً أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام بلغ ٢٠٧٩ ضبطاً منها 1917 ضبطاً عدلياً و162 ضبطاً عينياً، وتنوعت الضبوط بين مخالفة الإعلان والبيع بسعر زائد، ومواد مجهولة المصدر، ونقص وزن ربطات الخبز ونقص كيل محطات الوقود، ومواد منتهيه الصلاحية، ومخالفة القيود المفروضة لنقل السلع ومخالفة المواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدقيق والمحروقات والغش والتدليس.