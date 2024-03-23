( رمضان .. “تشارك بالخير” ) مبادرات رمضانية في حلب

ضمن حملة ( رمضان .. “تشارك بالخير” ) التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب وبالتنسيق مع عدد من المنظمات غير الحكومية بأنشطتها الرمضانية لدعم الأسر السورية بلغ عدد الوجبات الساخنة التي قدمتها المطابخ الرمضانية المشاركة بالحملة خلال ال 10 أيام الأولى 140000 وجبة ساخنة ، و 5875 سلة غذائية وزعتها للأسر المستحقة.

فقد قدم مطبخ جمعية الاحسان 70000 وجبة و4000 سلة غذائية، وقدم مطبخ جمعية معاً نرتقي 6800 وجبة و75 سلة غذائية ، أما جمعية أهل الخير فقد قدمت 22700 و 250 سلة غذائية، وجمعية التآلف 10000 وجبة و400 سلة غذائية ، وجمعية أمل الشهباء 10000 وجبة، وجمعية البر والإحسان الخيرية 10000 وجبة و150 سلة غذائية ، وجمعية رعاية المتسولين والمتشردين 2500 وجبة و120 سلة غذائية.

كما قام اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب بتقديم 2000 وجبة و 260 سلة غذائية.

وأقام إفطار جماعي للأطفال الأيتام في الجمعية الخيرية الإسلامية وللفتيات في دار الفتاة.

أما مؤسسة الشيف السوري فقد وزعت ألبسة وسلل غذائية ل 100عائلة، وقدمت جمعية من أجل حلب 2145 وجبة و300 سلة غذائية، وقدمت مؤسسة الشهيد فرع حلب سللاً غذائية ل 150عائلة من أسر الشهداء ، كما قدمت جمعية مكافحة السرطان 75 سلة غذائية لمرضى السرطان.

وقدمت مساعدات بمبالغ مالية بقيمة وصلت لحدود 450 مليون ل. س من قبل جمعية أهل الخير والوقاية من العمى والخيرية الفلسـطينية ومن أجل حلب.