المقاومة العراقية تستهدف وزارة الحرب الصهيونية

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها بالطيران المسيّر فجر اليوم مبنى وزارة حرب الكيان الصهيوني.

وذكرت المقاومة في بيان لها، أن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقرّ وزارة حرب الكيان الصهيوني، معتبرةً أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد استمرار المقاومة في العراق بدك معاقل الأعداء واستكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال نصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت الخميس الماضي بالطيران المسيّر محطة توليد الكهرباء للعدو الإسرائيلي في تل أبيب.