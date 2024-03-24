رغم غياب أنديتنا عن البطولة العربية.. الواعدة ظاظا تمثل طاولتنا

دمشق- عماد درويش

تقام حالياً في مدينة جدة السعودية منافسات بطولة النسخة 34 من البطولة العربية لكرة الطاولة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، ويشارك فيها ما يزيد عن مائة لاعب ولاعبة من تسعة دول عربية يمثلون 24 من الأندية الشهيرة في عالم كرة الطاولة.

الخبر المؤسف تمثل بغياب أنديتنا عن المشاركة في البطولة لأسباب منها معروفة وهي غياب المال الكافي لمثل هذه المشاركة، وأخرى غير معروفة تتمثل بغياب التخطيط السليم من أنديتنا للمشاركة بهذه البطولات، حيث لا همّ لإدارات تلك الأندية سوى لعبتي كرة القدم والسلة مع عدم دعم بقية الألعاب، ولعلّ غياب طاولتنا عن المشاركة بالبطولة الحالية أفقدها فرصة مميزة وقوية للاستفادة والاحتكاك كون المشاركين فيها من الأندية العربية ضمّت في صفوفها أفضل لاعبي العالم، كما أن طاولتنا وبعدم المشاركة ستفقد فرص معرفة موقعها على الصعيد العربي.

وهنا لا بدّ من التذكير بأن طاولتنا وبعد غياب طويل فرحت بالمشاركة عربياً وشاركت عام 2019 في بطولة الأندية العربية ونجحت في تحقيق نتائج جيدة، حيث استطاعت أن تفرض نفسها وقوتها، خاصة أنثوياً، حيث نجحت سيدات نادي المحافظة في الحصول على المركز الثاني، في حين جاءت سيدات الشرطة المركزي بالمركز الثالث، أما بفئة الرجال فقد نجح نادي عمال السكك الحديدية وفي أول مشاركة له خارجياً من الحصول على المركز الخامس متفوقاً على أندية لها باع طويل باللعبة على الصعيد العربي.

ورغم غياب أنديتنا عن المشاركة في البطولة، إلا أن المفرح خبر مشاركة بطلتنا هند ظاظا كلاعبة بالبطولة، وهو ما أكده لـ”البعث” رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل، مشيراً إلى أن واعدتنا هند تشارك بالبطولة مع فريق غاز الجنوب العراقي بعقد احتراف فقط للبطولة، حيث وافق اتحاد اللعبة على مشاركتها مع الفريق العراقي من أجل اكتساب الخبرة، والاحتكاك مع أفضل اللاعبات عربياً، مضيفاً: ستعود “ظاظا” بعد البطولة للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني للمشاركة بعدة بطولات خارجية، والاستعداد بشكل جيد قبل المشاركة في التصفيات الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.