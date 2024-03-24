سورية تنضم إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها الصين بعنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي”

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انضمام سورية إلى المبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق تحت عنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي”.

وقالت الوزارة في بيان لها: ترحب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق تحت عنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت الوزارة: إن سورية تعلن تأييدها وانضمامها إلى هذه المبادرة المهمة التي تدعو الدول إلى تعزيز نظام أخلاقيات الأنشطة البحثية التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والامتثال لها، والتوصل إلى اتفاق دولي بشأن مسألة أخلاقيات حوكمة الذكاء الاصطناعي على أساس المشاركة الواسعة، والعمل على صياغة إطار ومعايير وقواعد للحوكمة الدولية مع الاحترام الكامل لمبادئ وممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي الوطنية القائمة في مختلف الدول”.

وتابعت الوزارة في بيانها: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد على أهمية هذه المبادرة في إرساء مجموعة من الضوابط التي يجب أن يتم اتباعها فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي من بينها إعطاء الأولوية للأخلاقيات، وتوضح آليات المساءلة الخاصة.

وختمت الوزارة بيانها: “وإذ تقدّر سورية عالياً هذه المبادرة المهمة، فإنها تتوجه بالشكر للرئيس الصيني وجمهورية الصين الشعبية على حرصها الكبير وإسهاماتها الغنية في تعزيز كل ما فيه خير للبشرية”.