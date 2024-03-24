دعوات لتعليق تصدير الأسلحة الجديدة إلى الكيان الصهيوني… وتحذير من مجازر في مستشفيي ناصر والأمل

الأرض المحتلة عواصم – تقارير

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 170 عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الفالوجة شرق رفح جنوب القطاع.

كما استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي، ولا تزال عشرات العائلات محاصرة من دون ماء أو طعام منذ 6 أيام في المنازل والأحياء القريبة من المجمع، ويتعرضون لإطلاق نار وقصف جوي ومدفعي عنيف.