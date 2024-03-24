دعوات لتعليق تصدير الأسلحة الجديدة إلى الكيان الصهيوني… وتحذير من مجازر في مستشفيي ناصر والأمل
الأرض المحتلة عواصم – تقارير
يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 170 عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الفالوجة شرق رفح جنوب القطاع.
كما استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع.
وانتشلت الطواقم الطبية جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
ويواصل الاحتلال حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي، ولا تزال عشرات العائلات محاصرة من دون ماء أو طعام منذ 6 أيام في المنازل والأحياء القريبة من المجمع، ويتعرضون لإطلاق نار وقصف جوي ومدفعي عنيف.
بدورها قالت الصحة الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 84 شهيداً و106 جرحى، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 170 إلى 32226 شهيداً و74518 جريحاً، موضحةً أن 12 مستشفى تعمل جزئياً في قطاع غزة، ستة منها في شمال غزة، إضافة إلى وجود ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً، كما أن 7 مراكز صحية تابعة للأونروا ما زالت تعمل بشكل جزئي.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في جنين وبيت لحم ورام الله والخليل، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقلت 16 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أمس ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 7740 معتقلاً.
سياسياً، حذّرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جماعية في مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت في بيان: إن الاحتلال يتعمد إخراج جميع المستشفيات العاملة في القطاع أو التي عادت للعمل من الخدمة، من خلال القصف العنيف أو حرق أجزاء منها وترهيب النازحين والطواقم الطبية والجرحى لإجبارهم على الخروج منها.
وعلى الصعيد الدولي خرجت مظاهرة في العاصمة الرومانية بوخارست دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى الحكومة بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ووقف عدوانه المتواصل وإنقاذ الأطفال مرددين شعارات مؤيدة لفلسطين وشعبها منها /متحدون لإنقاذ فلسطين/ و/لن نتركك وحدك يا غزة/.
إلى ذلك وجه ناشطون وحقوقيون رسائل إلكترونية للرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس لحثّهم على تعليق جميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى “إسرائيل” بشكل فوري.
وذكرت وكالة وفا أن الرسائل طلبت من بايدن وقف تسليح كيان الاحتلال وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث إن سياسات الإدارات الأميركية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب.
ورأى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لـ “إسرائيل” دون شروط.
من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي، أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات حكومة الاحتلال مواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة.
وأشار البيان إلى أن التوسع الاستيطاني يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.