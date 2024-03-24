فرع حمص للحزب يختتم أعمال مؤتمره ويبدأ عملية فرز الأصوات

حمص _ نبال إبراهيم

اختتم فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي أعمال مؤتمره الانتخابي لاختيار ممثليه لحضور أعمال اجتماع اللجنة المركزية الموسع، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية، ووسط أجواء من الشفافية والديمقراطية لم يسجل خلالها أية حوادث أو مخالفات تذكر.

بلغ عدد أعضاء المؤتمر 204 أعضاء حضر منهم 203، وتغيب رفيق واحد فقط . وبلغ عدد المرشحين 126 رفيقاً ورفيقة من كافة الشعب الحزبية تنافسوا على 40 مقعداً لحضور أعمال اجتماع اللجنة المركزية الموسع.

وبيّن رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرفيق الدكتور خليل مشهدية في تصريح لـ “البعث” أن المؤتمر بدأ كما في كل مؤتمرات الشعب والفروع بكلمة توجيهية تتضمن توجيهات الرفيق الأمين العام للحزب والتعليمات الانتخابية، إضافة لكل المعطيات التي تتعلق بما قبل العملية الانتخابية ما إذا كان هناك أية ملاحظات خرقت بها هذه التعليمات، أو تمت فيها ممارسة مخالفة لمبادئ وقيم الحزب.

وأوضح الدكتور مشهدية أن الحضور في مؤتمر فرع حمص كان 100 بالمئة تقريباً، وكانت الأجواء في منتهى الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ونسب التزام الرفاق المشاركين عالية، لافتاً إلى أن الرفاق الحزبيين أدلوا بأصواتهم بملء الإرادة والضمير الوطني والبعثي لاختيار ممثليهم لاجتماع اللجنة المركزية الموسعة، بحيث يصل الأكفأ من الرفاق الحزبيين بشكل عادل إلى هذه المؤسسات الحزبية.

وأشار مشهدية إلى أن هذه المؤتمرات مرحلة مفصلية في حياة الحزب والوطن، آملاً أن يغني الرفاق هذه المؤتمرات بما يضمن وصول المؤتمرات إلى هدفها النهائي بعودة الألق إلى هذا الوطن حزباً وشعباً وقيادة على المستوى الوطني والعربي والدولي.

بدوره أكد الرفيق موفق الباشا، عضو اللجنة العليا للانتخابات، لـ “البعث” على أنه في بداية المؤتمر تم التوجه بالسؤال لجميع أعضاء المؤتمر ما إذا كان هناك أي ممارسة خاطئة تخالف التعليمات الانتخابية، بحيث لم يعترض أحد من الرفاق على أية ممارسة خاطئة جرت قبل الانتخابات، وسارت الانتخابات بشكل هادئ وديمقراطي وطبيعي.

من جهتهم أشار عدد من الرفاق المشاركين بالمؤتمر لـ “البعث” إلى أن العملية الانتخابية جرت بجوٍ ديمقراطي شفاف وسليم وروح رفاقية عالية، لافتين إلى أن المؤتمر كان منظماً ولا يوجد أية ملاحظات، وكافة الرفاق الناخبين أدلوا بأصواتهم بحرية كاملة بدون أي ضغوطات أو إملاءات من أحد .

وأكد الرفاق الحزبيون على أن هذه الانتخابات تجربة جديدة في تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، ونقلة نوعية في العملية الانتخابية لكون الانتخابات ستفرز الأفضل باعتبارها خيارات القواعد وجماهير البعث، كما تعتبر الانتخابات مرحلة مفصلية واستثنائية في حياة الحزب والوطن، وهي رسالة لكل من راهن على الوحدة الوطنية السورية.

يشار إلى أنه افتُتح صباح اليوم المؤتمر الإنتخابي لفرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي، لاختيار الممثلين لاجتماع اللجنة المركزية الموسع، وذلك بحضور اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية.

يتبع…..