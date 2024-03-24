نقص العمالة يهدد مخبز صوران بالتوقف!!

حماة- منير الأحمد

تشكّل مسألة نقص العمالة في مخبز صوران الآلي هاجساً لإدارته وأهالي المنطقة، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 20 طناً من مادة الخبز لأبناء صوران والعديد من القرى التابعة للمنطقة كطيبة الإمام ومعردس ومورك ومعرشحور ومريود وكوكب واللطامنة والمبطن ولطمين.

مدير المخبز عزام الحفيان أكد ضرورة معالجة النقص الكبير في عدد العمال، وخاصة من أجل استمرارية العمل كون أي نقص في الإنتاج يؤدي إلى حدوث اختناقات، كاشفاً أن العمل في المخبز يقوم فقط على أكتاف 9 عمال، 4 منهم مثبتون و5 منهم عقود سنوية، بينما حاجته الفعلية تبلغ 63 عاملاً، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من العاملين حالياً مياومون عددهم يتجاوز 54 عاملاً وقد يتركون العمل بأي لحظة، وخاصة في ضوء تدني الأجور وساعات العمل الطويلة والتي تستمر نحو 20 ساعة في اليوم.

واعتبر مدير المخبز أن هذا النقص يتسبّب بإرهاق الكادر العامل حالياً وإحداث إرباك بالعمل وسوء نوعية المنتج كونه يتمّ اللجوء إلى عمال ليس لديهم خبرة.

وأوضح مدير المخبز أن هذا الواقع ليس وليد اللحظة وهو مستمر والمعاناة منذ وقت طويل وتمّت مخاطبة الجهات المعنية أكثر من مرة حول عزوف المياومين عن العمل للأسباب نفسها التي ذكرناها سابقاً لكن دون جدوى متسائلاً: إلى متى سيبقى فرن صوران الآلي من دون عمال، وخاصة عمال خطوط إنتاج!، متوقعاً إذا استمر الأمر على ما هو عليه فإن المخبز سيتوقف عن العمل في القريب العاجل!!.

ولم يخفِ مدير فرع الشركة العامة للمخابز بحماة المهندس موفق العجمي معاناة مخابز القطاع العام من مشكلة نقص عدد العمال الدائمين، مشيراً إلى أن الحلّ الجذريّ لتغطية هذا النقص يتطلّب إجراء مسابقات خاصة بالمخابز الآلية لتأمين عمال جدد وحسب الحاجة الفعلية لكل مخبز، مع مراعاة أن يكون العامل من المناطق المجاورة للمخبز بسبب صعوبة النقل، فضلاً عن تثبيت العمال المياومين الموجودين على رأس عملهم في مخابز حماة الآلية، حيث يتجاوز عددهم 300 عامل وذلك لسدّ الشواغر في المخبز وبعض الشواغر الأخرى في عدد من مخابز المحافظة، إضافة إلى تحملهم المسؤولية على عاتقهم.

يُذكر أنه يوجد في محافظة حماة 12 مخبزاً آلياً، وهي تضمّ 21 خطاً وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 200 طن يومياً.