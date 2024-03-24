24-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

وزير الداخلية يستعرض مع سفير أبخازيا أفق التعاون لمكافحة الإرهاب

بشار المحمد

دمشق-سانا    

بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء أكد وزير الداخلية على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، وخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً بموقف جمهورية أبخازيا الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه أكد سفير جمهورية أبخازيا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية أبخازيا وسورية، بما يخدم مصلحة البلدين.

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