وقفة تضامنية لاتحاد الطلبة أمام السفارة الروسية… وجاليتنا في موسكو تدين الهجوم الإرهابي على “كروكوس”

دمشق-موسكو -سانا

يؤكد الشعب السوري بكل فعالياته الرسمية والشعبية وقوفوفه وتضامنه مع روسيا شعباً وقيادةً ضدّ خطر الإرهاب الذي عانى ويعاني منه الشعبين السوري والروسي منذ سنوات بفعل التحريض الغربي الممنهج.

وفي السياق، نفّذ الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم وقفة تضامنية أمام السفارة الروسية بدمشق، تنديداً بالعمل الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس سيتي.

وفي تصريح صحفي أكد عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد عماد العمر تضامن طلاب سورية مع الشعب الروسي في مواجهة الإرهاب الذي عاشته سورية لأكثر من 13 عاماً، مقدماً باسم اتحاد الوطني لطلبة سورية التعازي لأسر الضحايا من خلال السفارة الروسية بدمشق.

وعبّر عدد من الطلبة المشاركين بالوقفة عن تضامنهم مع روسيا للقضاء على الإرهاب أياً كان مصدره ومرتكبه، مقدمين تعازيهم لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى، حيث أكد كنان الفراج وبشار المرعي وحلا إبراهيم وماسة عاشور ضرورة التعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومحاربة الإرهاب الذي يشكل خطراً على البشرية جمعاء.