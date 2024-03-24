يونانيون يجبرون قطاراً يحمل دبابات أمريكية على العودة

أثينا-سانا

أوقف يونانيون من ممثلي الحزب الشيوعي اليوناني في مدينة ألكسندروبوليس شمال البلاد قطاراً يحمل معدات عسكرية تابعة للولايات المتحدة وحلف الناتو وأجبروه على العودة، بعدما حاصروه ومنعوه من مواصلة رحلته.

وأفاد موقع الحزب الشيوعي اليوناني الإخباري، بأن أعضاء من الحزب والشبيبة الشيوعية اليونانية قاموا بإغلاق خط سكة الحديد من خلال البقاء بثبات أمام القطار حاملين لافتات وأعلاماً، ما أجبر القطار على التوقف ثم قاموا برش الطلاء على المدرعات وكتبوا عليها عبارة “القتلة يعودون إلى بيوتهم”.

وأضاف الموقع: إن المحتجين طالبوا بعدم تحويل مدينة ألكسندروبوليس إلى قاعدة عسكرية لحلف الناتو، لافتاً إلى أن هذا الاحتجاج كان ناجحاً، حيث اضطر ناقلو المعدات العسكرية لإعادتها.

وأشار الموقع إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية الجديدة في ألكسندروبوليس بمثل هذا الاحتجاج مع قوات الولايات المتحدة و”الناتو”، حيث تم في نيسان 2022 فرض حصار مماثل على قافلة قطار تحمل معدات عسكرية ومركبات قتالية متجهة إلى أوكرانيا.