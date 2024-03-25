استعداداً للموسم.. تعزيل قنوات الري في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأت مديرية الموارد المائية بمحافظة القنيطرة بتعزيل شبكات الري وتنظيفها، والتأكد من سلامة مآخذها المائية ومفرغاتها ومفاتيح إغلاقها، وضمان جاهزيتها عند البدء بموسم الري.

وذكر مدير الموارد المائية المهندس محمد زهرة أن النسبة العامة لتخزين السدود بالمحافظة بلغت 76 بالمئة، وهي جاهزة لري المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية،موضحاً أن تخزين سد رويحينة بلغ مليون متر مكعب، وسد بريقة مليون متر مكعب، والهجة 800 ألف متر مكعب، والرقاد تسعة ملايين متر مكعب، بينما بلغت نسبة تخزين سدي كودنة والمنطرة أكثر من سبعين بالمئة.

ونوّه زهرة لمتابعة الرقابة على السدود بشكل دائم ومنتظم من خلال منظومات المراقبة (الآبار البيزومترية) والمشاهدات العينية، كما تم الكشف على مفرغات السدود، والتأكد من جاهزيتها، علماً أن سد رويحينة يروي 100 هكتاراً، وبريقة 100 هكتاراً، والهجة 100 هكتاراً، والرّقاد 1200 هكتاراً، وكودنة 2500 هكتاراً.

وأوضح مدير الموارد المائية أنه تمّ توقيع العقد مع الشركة العامة للدراسات المائية لدراسة مشروع شبكة ري سد المنطرة في المحافظة.

إذ تشمل الدراسة تنفيذ الأعمال المساحية والرفع الطبوغرافي للأراضي المزمع ريها، والدراسة الزراعية والبيولوجية وفق خطة التحريات الزراعية، وتقديم المخططات التنفيذية لشبكة الري والمنشآت التابعة لها مع استثناء مساحات المخططات التنظيمية للقرى والبلدات ضمن المشروع.