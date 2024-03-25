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25-مارس-2024
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إغلاق عدد من الموانئ البحرية حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة
الوزير المنجد يبحث مع رئيس قسم السياسات في منظمة العمل الدولية أوضاع العمال السوريين في الجولان العربي السوري المحتل
نشرة الإعلانات العدد 1116 / الثلاثاء 26-3-2024 / 19 صفحة
العدد 17637 الإثنين 25-3-2024
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها
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العدد 17637 الإثنين 25-3-2024
بشار المحمد
25-مارس-2024
العدد 17637 الإثنين 25-3-2024
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها
نشرة الإعلانات العدد 1116 / الثلاثاء 26-3-2024 / 19 صفحة
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